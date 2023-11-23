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16:08, 23 ноября 2023Россия

Беженцы попытались прорвать границу с Финляндией под Мурманском

Губернатор Чибис заявил о попытке беженцев прорвать границу с Финляндией

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

О попытке иностранных беженцев прорвать границу с Финляндией в среду, 22 ноября, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он уточнил, что им это не удалось.

«К сожалению, вчера уже был случай незаконной попытки прорыва границы (с Финляндией) со стороны иностранных граждан. Она естественно пресечена», — сказал мурманский губернатор.

Он пояснил, что сейчас в Кандалакшском районе скопились «транзитные» беженцы, которые хотят попасть в Финляндию. Чибис подчеркнул, что главной задачей стоит принятие необходимых мер для обеспечения правопорядка на территории Мурманской области, невзирая на провокационные действия Финляндии, в том числе закрытие пропускных пунктов.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Финляндии решил закрыть все КПП на границе с Россией, кроме одного — Райа-Йоосеппи (с российской стороны — Лотта, Мурманская область).

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      Анастасия Алимпиева
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