Финляндия откроет два КПП на границе с Россией

Кабмин Финляндии заявил об открытии двух КПП на границе с Россией

Кабмин Финляндии заявил об открытии двух контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьера соседней страны Петтери Орпо.

По словам главы финского МИД Элины Валтонен, работу возобновят пункты Ваалимаа (Торфяновка) и Ниирала (Вяртсиля). Решение об их открытии будет действительно до 14 января.

По информации Ilta-Sanomat, решение вступит в силу в ночь со среды, 13 декабря, на четверг, 14 декабря.

Ранее сообщалось, что Финляндия будет готова поэтапно открыть границу с РФ в случае нормализации ситуации. По словам главы МИД страны Элины Валтонен, ситуация на финско-российской границе мирная, несмотря на то, что там все еще находятся люди.