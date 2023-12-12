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15:56, 12 декабря 2023Путешествия

Финляндия откроет два КПП на границе с Россией

Кабмин Финляндии заявил об открытии двух КПП на границе с Россией

Фото: Lehtikuva / Emmi Korhonen / Reuters

Кабмин Финляндии заявил об открытии двух контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьера соседней страны Петтери Орпо.

По словам главы финского МИД Элины Валтонен, работу возобновят пункты Ваалимаа (Торфяновка) и Ниирала (Вяртсиля). Решение об их открытии будет действительно до 14 января.

По информации Ilta-Sanomat, решение вступит в силу в ночь со среды, 13 декабря, на четверг, 14 декабря.

Ранее сообщалось, что Финляндия будет готова поэтапно открыть границу с РФ в случае нормализации ситуации. По словам главы МИД страны Элины Валтонен, ситуация на финско-российской границе мирная, несмотря на то, что там все еще находятся люди.

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      Зарина Дзагоева
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