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14:46, 14 декабря 2023Путешествия

Раскрыта обстановка на открывшемся КПП на российско-финской границе

На КПП Ниирала на российско-финской границе уже прибыли девять беженцев

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

Первые девять беженцев уже прибыли на открывшийся контрольно-пропускной пункт (КПП) Ниирала (Вяртсиля). Обстановку на российско-финской границе раскрыло РИА Новости, которое ссылается на данные финского погранотряда Северной Карелии.

По данным источника, все они подали прошения о предоставлении убежища в Финляндии. Уточняется, что пограничная служба приняла заявления просителей.

По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, КПП работает в штатном режиме, очередей и толп там нет. «Среди желающих пересечь границу есть группы мигрантов. Наши правоохранительные органы проверяют их документы. Те, у кого после проверки паспортов выявлены нарушения, доставлены в отделы полиции. Таких пока два человека», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что въезжающие из России в Финляндию водители столкнулись с проблемой: им пришлось самим чистить снег на открывшемся 14 декабря КПП Торфяновка. Финские пограничники не стали убирать сугробы на въезде на свой КПП, и это сделали автолюбители.

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      Марина Черняк
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