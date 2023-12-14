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10:14, 14 декабря 2023Путешествия

Въезжающие из России в Финляндию машины столкнулись с проблемой

Водителям пришлось самим убирать снег на открывшемся КПП на границе с Финляндией

Въезжающие из России в Финляндию водители столкнулись с проблемой: им пришлось самим убирать снег на открывшемся 14 декабря контрольно-пропускном пункте (КПП) Торфяновка. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале «Фонтанка SPB Online».

По данным источника, финские пограничники не стали убирать сугробы на въезде на свой КПП, и это сделали автолюбители. На опубликованных кадрах водитель одной из машин достает из багажника лопату и идет расчищать въезд.

Ранее сообщалось, что Финляндия в полночь 14 декабря открыла два КПП на границе с Россией. Речь идет о КПП Ваалимаа (со стороны России — Торфяновка) и Ниирала (со стороны России — Вяртсиля). Остальные шесть пунктов по-прежнему остаются закрытыми.

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      Марина Черняк
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