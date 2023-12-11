Финляндию раскритиковали за закрытие границы с Россией

Совет Европы напомнил Финляндии о соблюдении прав беженцев после закрытия границ

Совет Европы (СЕ) раскритиковал Финляндию за закрытие границы с Россией и напомнил ей о необходимости соблюдать права беженцев. Об этом сообщает вещательная компания Yle.

Комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович направила министру внутренних дел Финляндии Мари Рантанен письмо, в котором заявила, что права человека необходимо соблюдать и в сложных ситуациях. По мнению Миятович, заслуживающие осуждения действия другого государства не отменяют международных обязательств Финляндии.

Комиссар напомнила, что обязанность европейских стран соблюдать права беженцев закреплена в резолюции Парламентской ассамблеи СЕ 2021 года. К таким правам относится, например, запрет на выдворение, бесчеловечное обращение и коллективную депортацию мигрантов.

Также Миятович обратила внимание финских властей на погодные условия, которые могут угрожать жизни и здоровью оказавшихся на границе людей.

Ранее власти Финляндии заявили, что будут готовы поэтапно открыть границу с Россией, если ситуация нормализуется. По словам главы финского МИД Элины Валтонен, ситуация на финско-российской границе мирная, хотя там все еще находятся люди.