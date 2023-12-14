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16:15, 14 декабря 2023Путешествия

Беженцев начали свозить к российско-финской границе на микроавтобусах

«МК»: беженцы на велосипедах приехали к КПП на российско-финской границе

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

Десятки беженцев с велосипедами привезли на микроавтобусах к контрольно-пропускному пункту (КПП) Ниирала (Вяртсиля) на российско-финской границе. Об этом сообщили «Московскому комсомольцу» («МК») очевидцы.

По словам собеседников издания, беженцы направились к пункту пропуска, однако пограничники дали проехать лишь нескольким из них. «Остальных почему-то оставили мерзнуть, чему финны и наши несказанно обрадовались. Никто не хочет, чтобы из-за беженцев границы снова закрыли», — рассказал очевидец.

Пересекающие границу россияне сообщают, что людей с каждым часом становится все больше.

Ранее сообщалось, что Финляндия в полночь 14 декабря открыла два КПП на границе с Россией. Речь идет о КПП Ваалимаа (со стороны России — Торфяновка) и Ниирала (со стороны России — Вяртсиля). Остальные шесть пунктов остаются закрытыми.

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      Зарина Дзагоева
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