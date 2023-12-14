Финляндия решила закрыть КПП на границе с Россией спустя сутки после открытия

Министр внутренних дел: Финляндия вновь закроет все КПП на границе с Россией

Финляндия вновь закроет все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией спустя сутки после открытия. Об этом сообщила министр внутренних дел Мари Рантанен, передает Yle.

Как отмечается в источнике, решение вступит в силу после заседания правительства — в 18:15 (19:15 по мск) 14 декабря.

Ранее финляндское издание Helsingin Sanomat уже сообщало о том, что правительство готовится к закрытию КПП и планирует провести совещание для обсуждения этого вопроса. Уточнялось, что власти Финляндии оказались недовольны тем, что, как только граница открылась, туда сразу прибыли просители убежища.

Финляндия открыла погранпереходы Ваалимаа и Ниирала в полночь на 14 декабря. Почти сразу на КПП Ниирала прибыли несколько беженцев из России, которым пришлось самим расчищать снег на погранпункте. При этом пограничная служба приняла заявления всех, кто просил предоставить убежище.