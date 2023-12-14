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16:20, 14 декабря 2023Путешествия

В Финляндии захотели снова закрыть все КПП на границе с Россией

Helsingin Sanomat: Финляндия захотела снова закрыть все КПП на границе с Россией

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

Финляндия захотела снова закрыть все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией. Об этом сообщает местное издание Helsingin Sanomat со ссылкой на свои источники.

По данным портала, члены правительства соберутся вечером в четверг, 14 декабря, для обсуждения этого вопроса. Издание отмечает, что в Финляндии начали готовиться к закрытию КПП «на всякий случай» сразу после того, как власти приняли решение об открытии погранпереходов Ваалимаа и Ниирала.

Ранее сообщалось, что первые девять беженцев прибыли на открывшийся КПП Ниирала. Все они подали прошения о предоставлении убежища в Финляндии. Уточняется, что пограничная служба приняла заявления просителей.

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      Алина Черненко
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