В Кремле оценили решение Финляндии закрыть все КПП на границе с Россией

Песков: на смену добрым отношениям с Финляндией пришла русофобская позиция

Россия сожалеет, что на смену добрым отношениям с Финляндией пришла исключительно русофобская позиция. Так решение Хельсинки закрыть все КПП на границе оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что у России с Финляндией всегда были добрые и прагматичные отношения. По его словам, они были основаны на взаимном уважении.

Более того, говоря о ситуации на границе с Финляндией и обвинениях в том, что российские пограничники якобы не пропускают мигрантов в РФ, Песков заявил, что они соблюдают все инструкции.

«Погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, — добавил он. — И в этом плане наши пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции. А если пытаются найти какие-то надуманные причины, то опять же, здесь мы не приемлем такие обвинения в наш адрес».

Ранее в ноябре власти Финляндии заявили о готовности закрыть все оставшиеся контрольно-пропускные пункты (КПП) на сухопутной границе с Россией из-за неконтролируемого потока беженцев из Ирака, Сирии и Сомали. Правительство премьер-министра Петтери Орпо (Petteri Orpo) может принять соответствующее решение уже в понедельник, 20 ноября.