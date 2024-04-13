Финляндия введет новые ограничения на границе с Россией

Финляндия ограничит движение прогулочных судов на границе с Россией

Финляндия введет дополнительные ограничения на границе с Россией и закроет морские пункты пропуска. Об этом сообщает Telegram-канал Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Финляндия с 15 апреля закроет новые пункты пропуска на границе с Россией и ограничит движение судов.

«Движение по Сайменскому каналу через Нуйямаа будет приостановлено для прогулочных судов. Также на неопределенный срок закрываются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио», — сообщила ФТС.

Ранее Финляндия закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с Россией до дальнейшего уведомления. Это коснулось всех пунктов пропуска — Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиус.