Премьер Финляндии отказался от общения с русскоязычными жителями

Финский премьер Орпо отказался говорить с русскоязычными гражданами на границе

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отказался от разговора с русскоязычными гражданами страны, проживающими у российско-финской границы. Об этом в своем Telegram-канале сообщило общество Aleksanterinlitto, выступающее за открытие КПП на границе с Россией.

«Мы хотели пообщаться с политиками на эту важнейшую для нас тему, проинформировать европейских чиновников и журналистов о существовании людей, чью жизнь так усложнила нынешняя ситуация. Но увы, для общения с народом времени у них не нашлось: офис премьер-министра отказал нам в аудиенции, сославшись на плотный график», — заявили в организации.

Русскоязычные жители планировали пообщаться с премьером в ходе его визита на границу с Россией, который Орпо совершил совместно с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По итогу посещения границы Орпо призвал Европейский союз помочь Финляндии с пресечением потока мигрантов из России.