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18:41, 6 апреля 2024Мир

Президент Финляндии выступил за полное закрытие границы с Россией

Президент Финляндии Стубб поддержал решение о полном закрытии границы с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Emmi Korhonen / Reuters

Сохранение восточной границы Финляндии с Россией в закрытом состоянии является правильным решением. За это выступил президент страны Александр Стубб в интервью телеканалу Yle.

Отмечается, что Стубб поддержал решение правительства Финляндии о полном закрытии автотранспортных пропускных пунктов на границе с Россией на неопределенный срок.

По словам финского президента, бессрочное закрытие границы позволит избежать хаоса. Он подчеркнул, что ситуация с беженцами не стала неконтролируемой.

Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что Хельсинки, несмотря на сохранение своего нейтрального статуса по отношению к СССР в ходе холодной войны, примкнули к партии войны против России. Он отметил, что такое решение финские власти приняли после вступления в НАТО.

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      Виктория Кондратьева
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