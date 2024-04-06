Президент Финляндии выступил за полное закрытие границы с Россией
Сохранение восточной границы Финляндии с Россией в закрытом состоянии является правильным решением. За это выступил президент страны Александр Стубб в интервью телеканалу Yle.
Отмечается, что Стубб поддержал решение правительства Финляндии о полном закрытии автотранспортных пропускных пунктов на границе с Россией на неопределенный срок.
По словам финского президента, бессрочное закрытие границы позволит избежать хаоса. Он подчеркнул, что ситуация с беженцами не стала неконтролируемой.
Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что Хельсинки, несмотря на сохранение своего нейтрального статуса по отношению к СССР в ходе холодной войны, примкнули к партии войны против России. Он отметил, что такое решение финские власти приняли после вступления в НАТО.