Президент Финляндии Стубб поддержал решение о полном закрытии границы с Россией

Сохранение восточной границы Финляндии с Россией в закрытом состоянии является правильным решением. За это выступил президент страны Александр Стубб в интервью телеканалу Yle.

Отмечается, что Стубб поддержал решение правительства Финляндии о полном закрытии автотранспортных пропускных пунктов на границе с Россией на неопределенный срок.

По словам финского президента, бессрочное закрытие границы позволит избежать хаоса. Он подчеркнул, что ситуация с беженцами не стала неконтролируемой.

Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что Хельсинки, несмотря на сохранение своего нейтрального статуса по отношению к СССР в ходе холодной войны, примкнули к партии войны против России. Он отметил, что такое решение финские власти приняли после вступления в НАТО.