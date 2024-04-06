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07:14, 6 апреля 2024Мир

Посол рассказал о позиции Финляндии по отношению к России

Посол заявил, что Финляндия примкнула к «партии войны» Запада против России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Власти Финляндии, которая на протяжении всей холодной войны сохраняла подчеркнутый нейтралитет по отношению к Советскому Союзу, решили примкнуть к так называемой «партии войны» против России после вступления в НАТО. Об этом заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов, передает ТАСС.

Ранее он подчеркнул, что Хельсинки и Москва не смогут вернуться к прежнему формату сотрудничества.

Как рассказал военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев, милитаризация Финляндии не стала неожиданностью для России, Москва готовилась к этому. По его мнению, Россия приняла меры для купирования угрозы. Сюда можно включить создание двух новых военных округов.

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      Юлия Мискевич
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