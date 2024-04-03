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16:46, 3 апреля 2024Мир

Военный эксперт высказался об ответе России на действия Финляндии в НАТО

Военный обозреватель Корнев: милитаризация Финляндии не стала неожиданностью

Фото: Janis Laizans / Reuters

Милитаризация Финляндии не стала неожиданностью для России, Москва готовилась к этому. О действиях Хельсинки в составе НАТО и ответе Москвы высказался в беседе с РИА Новости военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев.

По его словам, Россия приняла меры для купирования угрозы. Сюда можно включить создание двух новых военных округов и формирование ряда новых подразделений на этом участке границы. «Конечно, вхождение Финляндии в НАТО сказывается на положении Северного флота, который всегда был носителем значительной части нашего ракетного потенциала. Но мы наблюдаем перераспределение в сторону Тихоокеанского», — отметил военный эксперт. Он обратил внимание, что флот получает на вооружение атомные подлодки-ракетоносцы «Борей-А».

Корнев также добавил, что сохраняется тенденция к укреплению обороны на северо-западном фланге.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что у Финляндии очень маленький боевой потенциал по сравнению с Россией даже после вступления страны в Североатлантический альянс. «Она не может противостоять никаким возможным нашим вооруженным объединениям и соединениям на границе с Финляндией», — указал Матвийчук.

Как отмечал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Финляндия не получила выгоду от вступления в НАТО, страна оказалась в сложном положении.

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      Алина Гончарова
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