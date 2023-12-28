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07:11, 28 декабря 2023Россия

Финляндию назвали первой жертвой в случае конфликта России и НАТО

Дипломат Ульянов: Финляндия станет первой жертвой в случае конфликта РФ НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Финляндия не получила выгоду от вступления в НАТО, но при этом оказалась в сложном положении, поскольку в случае конфликта между альянсом и Россией она пострадает в первую очередь. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, прежде отношения между Хельсинки и Москвой были дружественными и добрососедскими, однако после вступления страны в альянс России пришлось принять ответные меры. В частности, пояснил он, было принято решение создать два военных округа — Ленинградский и Московский. Теперь, указал дипломат, в случае эскалации Финляндия станет первой жертвой.

Кроме того, напомнил он, Финляндия подписала соглашение с США о сотрудничестве в сфере обороны, которое позволит размещать американские военные базы на территории страны. «Это уже серьезный вызов», — отметил Ульянов.

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      Марина Совина
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