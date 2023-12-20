Захарова отреагировала на оборонное соглашение США и Финляндии

МИД: оборонное соглашение с Финляндией даст США контроль над Северной Европой

Оборонное соглашение с Финляндией даст США контроль над Северной Европой. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заключение соглашения, передает РИА Новости.

«Теперь контроль за регионом фактически переходит к Вашингтону. Идет бурное военное освоение территорий двух стран (Финляндии и Швеции — прим. «Ленты.ру») государствами НАТО, это при том, что Швеция пока еще даже не вступила в альянс», — сказала она.

По ее словам, в регионе происходит наращивание военных потенциалов, Россия примет необходимые меры для защиты интересов национальной безопасности.

Ранее Дания заключила военное соглашение с США. Отмечается, что это соглашение укрепит доступ американских сил к Северной Европе и Балтийскому морю.