Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:04, 20 декабря 2023Мир

Захарова отреагировала на оборонное соглашение США и Финляндии

МИД: оборонное соглашение с Финляндией даст США контроль над Северной Европой

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Оборонное соглашение с Финляндией даст США контроль над Северной Европой. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заключение соглашения, передает РИА Новости.

«Теперь контроль за регионом фактически переходит к Вашингтону. Идет бурное военное освоение территорий двух стран (Финляндии и Швецииприм. «Ленты.ру») государствами НАТО, это при том, что Швеция пока еще даже не вступила в альянс», — сказала она.

По ее словам, в регионе происходит наращивание военных потенциалов, Россия примет необходимые меры для защиты интересов национальной безопасности.

Ранее Дания заключила военное соглашение с США. Отмечается, что это соглашение укрепит доступ американских сил к Северной Европе и Балтийскому морю.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Германии захотели пополнить госбюджет за счет активов России. Изъять планируют 720 миллионов евро

      В Москве бетонные блоки раздавили бытовку с гендиректором стройфирмы внутри

      Оперная певица Анна Нетребко ночью неожиданно сменила имидж

      В России оценили качество китайских шин

      Психолог раскрыла способ справиться с нежеланием работать в конце года

      Мужчина из-за чая отрубил жене голову на глазах у сына

      Россияне массово устремились в две страны Азии

      В России создали комплекс разведки «Гранат»

      Глава РПЦ заявил о недостаточности принимаемых в России мер против абортов

      Путин поздравил парламентариев с 30-летием Федерального собрания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости