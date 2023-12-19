Дания заключила военное соглашение с США

Премьер Дании Фредериксен объявила о соглашении о военном сотрудничестве с США

Дания заключила соглашение о военном сотрудничестве с США. Об этом объявила премьер-министр королевства Метте Фредериксен, сообщает Reuters.

«Дания достигла оборонного соглашения с Соединенными Штатами, которое позволит американским солдатам и военной технике базироваться на датской земле», — сказала она.

По ее словам, это соглашение также укрепит доступ американских сил к Северной Европе и Балтийскому морю.

Ранее оборонное соглашение с Данией анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что теперь у США есть сеть соглашений о сотрудничестве в области обороны, которая простирается от севера до юга Европы, а также от Северного до Черного моря, обеспечивая безопасность и стабильность на всем континенте.