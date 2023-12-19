В США рассказали о дате подписания оборонного соглашения с Данией
США и Дания подпишут оборонное соглашение на этой неделе. О дате подписания договора рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Bloomberg.
«Ранее в этом месяце мы подписали новое соглашение об обороне со Швецией, позже на этой неделе мы подпишем новое соглашение с Данией и, конечно, сегодня мы сделаем это с Финляндией», — заявил он в начале церемонии по подписанию аналогичного соглашения с Финляндией.
По его словам, теперь у США есть сеть соглашений о сотрудничестве в области обороны, которая простирается от севера до юга Европы, а также от Северного до Черного моря, обеспечивая безопасность и стабильность для людей по всему континенту.
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов и глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен поставили свои подписи под соглашением о сотрудничестве стран в области обороны.