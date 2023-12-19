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08:48, 19 декабря 2023Мир

В США рассказали о дате подписания оборонного соглашения с Данией

Блинкен заявил, что США и Дания подпишут оборонное соглашение на этой неделе

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США и Дания подпишут оборонное соглашение на этой неделе. О дате подписания договора рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Bloomberg.

«Ранее в этом месяце мы подписали новое соглашение об обороне со Швецией, позже на этой неделе мы подпишем новое соглашение с Данией и, конечно, сегодня мы сделаем это с Финляндией», — заявил он в начале церемонии по подписанию аналогичного соглашения с Финляндией.

По его словам, теперь у США есть сеть соглашений о сотрудничестве в области обороны, которая простирается от севера до юга Европы, а также от Северного до Черного моря, обеспечивая безопасность и стабильность для людей по всему континенту.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов и глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен поставили свои подписи под соглашением о сотрудничестве стран в области обороны.

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      Виктория Кондратьева
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