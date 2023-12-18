США и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в обороне

США и Финляндия укрепят сотрудничество в обороне для усиления эффективности НАТО

США и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в обороне для усиления эффективности НАТО. Свои подписи поставили госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, передает РИА Новости. Церемония прошла в Вашингтоне.

По словам Блинкена, соглашение поможет в том числе улучшить оперативную совместимость НАТО.

В воскресенье, 17 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что после присоединения Финляндии к НАТО Россия будет вынуждена концентрировать воссоздать Ленинградский военный округ. Это оперативное соединение было упразднено в 2010 году в ходе военной реформы.

Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля этого года.