Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:29, 19 декабря 2023Мир

США и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в обороне

США и Финляндия укрепят сотрудничество в обороне для усиления эффективности НАТО

Фото: Chuck Kennedy/State Department/Global Look Press

США и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в обороне для усиления эффективности НАТО. Свои подписи поставили госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, передает РИА Новости. Церемония прошла в Вашингтоне.

По словам Блинкена, соглашение поможет в том числе улучшить оперативную совместимость НАТО.

В воскресенье, 17 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что после присоединения Финляндии к НАТО Россия будет вынуждена концентрировать воссоздать Ленинградский военный округ. Это оперативное соединение было упразднено в 2010 году в ходе военной реформы.

Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля этого года.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Позаботиться о родных» Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего в бою военнослужащего

      Медведева купила фигурировавшего в уголовном деле попугая

      Учительница избежала тюрьмы после секса с 14-летним учеником

      Офис Зеленского обсудил обороноспособность Украины с представителями Госдепа

      Суд арестовал захотевшего избить беременную русскую женщину рэпера

      В Чечне запустят производство «Джихад-машины» в 2024 году

      Российское постпредство оценило новый пакет санкций ЕС

      ЕС освободил «Сахалин-2» от соблюдения механизма потолка цен

      В Петербурге двое мужчин избили участника спецоперации

      Сын Медведева ответил на включение в санкционные списки ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости