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11:32, 17 декабря 2023Россия

Путин объяснил создание Ленинградского военного округа

Путин: вступление Финляндии в НАТО ведет к концентрации воинских подразделений

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Вступление Финляндии в НАТО вынуждает Россию концентрировать воинские подразделения в Ленинградском военном округе, в который входит Санкт-Петербург, Ленинградская и прилегающие области. Так это объяснил российский президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«У нас [с Финляндией] самые добрые, самые сердечные были отношения. Проблем не было. Теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения», — сказал Путин.

Ленинградский военный округ — оперативно-стратегическое территориальное объединение Вооруженных сил России, расформированное в 2010 году. Войска этого округа дислоцировались на территории Ленинградской и прилегающих к ней областей со штабом в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Путин назвал «полной чушью» утверждения президента США Джо Байдена о заинтересованности РФ в возможной войне с НАТО.

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      Евгений Шульгин
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