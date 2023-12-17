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10:58, 17 декабря 2023Мир

Путин назвал полной чушью слова Байдена о возможной войне России с НАТО

Путин назвал полной чушью утверждения Байдена об интересе России к войне с НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал «полной чушью» утверждения президента США Джо Байдена о заинтересованности РФ в возможной войне с НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

«Это чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает, это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — заявил он.

По его словам, вряд ли США с учетом перспектив мирового развития так уж заинтересованы, как они думали 20 лет назад и как они публично заявляют, в нанесении стратегического поражения России. Путин также сомневается, что это находится в национальных интересах самих США.

Ранее в США предрекли крупномасштабную войну НАТО против России из-за Украины. Американский лидер Джо Байден сфабрикует ложный повод и развяжет войну НАТО против России, допустил бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.

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      Виктория Кондратьева
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