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13:03, 11 декабря 2023Мир

В США предрекли крупномасштабную войну НАТО против России из-за Украины

Экс-советник госсека США Уилкерсон: Байден развяжет войну между НАТО и Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Alastair Grant / Pool / Reuters

НАТО может вступить в крупномасштабную войну против России из-за Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон, сообщает РИА Новости.

По словам экс-советника, Украина находится в сфере влияния президента России Владимира Путина, поэтому когда США зашли туда и создали для него угрозу, «он сделал то, что сделал».

Эксперт предрек, что американский лидер Джо Байден сфабрикует ложный повод и развяжет войну НАТО против России. «А раз мы сказали уже и "А", и "Б", придется говорить и "В" — и нас ждет война между НАТО и Россией. И к этой войне приведет президент США по своему собственному желанию», — объяснил бывший советник госсека.

Он отметил, что считает такое действие со стороны США безумием, но, по его мнению, американское правительство может пойти на такой ужасный ход.

Ранее бывший советник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что в США могут ввести воинскую обязанность из-за России. Он уточнил, что если внешнеполитический истеблишмент не откажется от своей цели править миром, то им почти гарантированно придется ввести воинскую обязанность.

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      Дарья Балацкая
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