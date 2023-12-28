Военный высказался о боевом потенциале Финляндии

Полковник Матвийчук: у Финляндии мизерный боевой потенциал в сравнении с Россией

У Финляндии очень маленький боевой потенциал по сравнению с Россией даже после вступления страны в Североатлантический альянс. Так стратегические возможности страны в разговоре с «Лентой.ру» оценил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Финляндия после Второй мировой войны исповедовала доктрину, что для обороны достаточно своих вооруженных сил, и придерживалась нейтралитета. (…) После того, когда она вступила в НАТО, ее боевая мощь на фоне мощи Российской армии оказалась мизерной Анатолий Матвийчук полковник в отставке

«Она не может противостоять никаким возможным нашим вооруженным объединениям и соединениям на границе с Финляндией. А мы их там стали развертывать, так как Финляндия стала нашим врагом. Они, конечно же, надеются на то, что они будут под зонтиком НАТО. Но в то же время они должны осознавать вот что: дело в том, что их армия стала первоочередным объектом для поражения нашими вооруженными силами, так как они уже затрагивают наши геостратегические интересы в этом регионе и особенно интересы так называемого арктического вопроса, где американцы сейчас пытаются установить свое господство за счет помощи арктических стран, таких как Швеция, Норвегия, а теперь и Финляндия», — объяснил специалист.

Как заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Финляндия не получила выгоду от вступления в НАТО. При этом он считает, что страна оказалась в сложном положении, поскольку в случае конфликта альянса с Москвой она пострадает в первую очередь.

Ульянов отметил, что раньше отношения между Россией и Финляндией были дружественными и добрососедскими, однако после вступления североевропейской страны в военный блок Москве пришлось принять ответные меры. Из-за этого власти решили создать два военных округа — Ленинградский и Московский.

Финляндия официально стала членом НАТО в 2023 году. Она подала заявку на присоединение вместе со Швецией в 2022-м после начала специальной военной операции на территории Украины. До этого страны долгие годы сохраняли военный нейтралитет.