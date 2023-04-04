Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:42, 4 апреля 2023Мир

Финляндия стала членом НАТО

Премьер Польши Моравецкий заявил, что Финляндия официально стала членом НАТО

Фото: Johanna Geron / Reuters

Финляндия официально стала членом НАТО. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал в своем аккаунте в Twitter.

«Финляндия теперь в НАТО. Поздравляем! С сегодняшнего дня альянс состоит из 31 страны», — заявил он.

Моравецкий добавил, что сильные партнеры обеспечивают безопасность Польши и всего мира в целом. При этом официального заявления со стороны альянса пока не поступало.

3 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Финляндия станет частью альянса 4 апреля. При этом в Кремле заявили, что видят в таких процессах посягательство на безопасность России.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года совместно со Швецией. Против их присоединения к альянсу выступала Турция, однако 1 апреля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган одобрил ратификацию заявки Финляндии. Вступление Швеции в НАТО осложнилось после акции по сожжению копии Корана, которая состоялась в Стокгольме.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
Финляндия стала членом НАТО
На Украине призвали лишить Россию права вето в ООН
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в петербургском кафе
МИД России прокомментировал вступление Финляндии в НАТО
Володин заявил о недостатках в системе ЕГЭ
Россиянка бросила шестилетнего сына в больнице после выздоровления
Раскрыта доля российских сделок на рынке жилья Турции
Россия примет военные меры из-за вступления Финляндии в НАТО
Шойгу сообщил о передаче Белоруссии ракетного комплекса Искандер
Литва запретила россиянам покупать в стране недвижимость
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.