Сжегший Коран политик пригрозил Эрдогану новыми акциями, пока Швеция не вступит в НАТО

Сжегший Коран возле посольства Турции в Стокгольме политик Расмус Палудан пригрозил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Aftonbladet.

Палудан заявил, что будет проводить новые акции до тех пор, пока Швеция не вступит в НАТО. Он подчеркнул, что осуществление им новых экстремистских акций зависит от Эрдогана, который «не хочет пускать» Швецию в Североатлантический альянс.

По словам политика, как только глава Турции даст добро Швеции на присоединение к НАТО, он «больше никогда в жизни не сожжет Коран перед турецким посольством».

Акция сожжения священной книги произошла в Стокгольме 21 января. Она была согласована с местными властями и прошла перед посольством Турции под контролем полиции. В своей речи Палудан, продемонстрировавший карикатуру на пророка Мухаммеда, раскритиковал НАТО, Турцию и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Впоследствии премьер Швеции Ульф Кристерссон назвал акцию актом неуважения по отношению к мусульманам.