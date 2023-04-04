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13:00, 4 апреля 2023Мир

Кремль назвал вступление Финляндии в НАТО посягательством на безопасность России

Дмитрий Песков назвал вступление Финляндии в НАТО посягательством на безопасность России

Фото: Fanni Uusitalo / Finnish government / Reuters

Расширение НАТО за счет вступления новых стран в альянс является посягательством на безопасность России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так он прокомментировал сообщения о скором вступлении Финляндии в альянс. Песков назвал это событие очередным обострением ситуации. «Расширение НАТО — это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы РФ, мы об этом говорили, и именно так мы это воспринимаем», — сказал он.

Пресс-секретарь президента также отметил, что происходящее существенно отличается от ситуации с Украиной, так как Финляндия «никогда не была анти-Россией».

Ранее стало известно, что Финляндия станет частью НАТО во вторник, 4 марта. Эту информацию подтвердил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что это событие сделает НАТО сильнее, а Финляндию — безопаснее.

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Варвара Кошечкина
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