Столтенберг подтвердил скорое вступление Финляндии в НАТО

Генсек НАТО Столтенберг подтвердил, что Финляндия вступит в альянс 4 апреля

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Финляндия официально вступит в альянс во вторник, 4 апреля. Его слова приводит Reuters.

«Это историческая неделя. Завтра мы будем приветствовать Финляндию в качестве 31-го члена НАТО», — заявил генсек альянса.

Он также добавил, что скорое присоединение Финляндии положительно скажется на ее безопасности и сделает НАТО сильнее.

Ранее о том, что официальное вступление Финляндии в НАТО состоится 4 апреля, сообщила норвежская газета Verdens Gang. Журналисты напомнили, что в этот день пройдет встреча глав МИД альянса.

В мае 2022 года Финляндия подала заявку на вступление в НАТО вместе со Швецией. Против вступления двух государств в альянс выступала Турция, однако 1 апреля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган одобрил ратификацию заявки Финляндии.

