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18:25, 1 апреля 2023Мир

Президент Турции одобрил ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО

Resmi Gazete: президент Турции утвердил ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО

Фото: Finnish government / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил решение парламента страны о ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. Об этом сказано в официальном вестнике Resmi Gazete.

Закон вступает в силу со дня его публикации. Парламент республики утвердил соответствующий протокол 31 марта.

Финляндия подала заявку на вхождение в альянс вместе со Швецией в мае 2022 года. Членство стран в альянсе не было ратифицировано только Турцией. 27 марта одной из последних заявку одобрил парламент Венгрии.

Лидеры стран НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу на саммите в Мадриде 29 июня. Изначально Турция была единственной из 30 стран НАТО, выступавшей против присоединения этих стран к НАТО — причиной стала протестная акция, во время которой митингующие у посольства Турции в Стокгольме сожгли копию Корана.

Организатором протеста был датско-шведский политик из крайне правых Расмус Палудан. Анкара жестко раскритиковала такие действия. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал акцию актом неуважения по отношению к мусульманам.

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Мария Грушко
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