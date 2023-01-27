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14:40, 27 января 2023Мир

Турция вызвала посла Дании из-за акции «нападения на Коран»

Турция вызвала посла Дании в МИД из-за акции «нападения на Коран»

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Посол Дании в Анкаре вызван в МИД из-за разрешения властей европейской страны провести акцию, включающую в себя «нападение на Коран». Об этом пишет Reuters.

Один из источников в министерстве заявил, что Анкара решительно осудила «провокационный акт, представляющий собой преступление на почве ненависти». По словам собеседников агентства, МИД Турции потребовал отозвать разрешение на такие демонстрации.

Акция протеста, в рамках которой митингующие в том числе сожгли копии Корана, прошла на прошлой неделе возле посольства Турции в Стокгольме. Организатор — датско-шведский политик из крайне правых Расмус Палудан, произошедшее уже вызвало резкое осуждение со стороны Анкары и ряда других стран. Впоследствии премьер Швеции Ульф Кристерссон назвал акцию актом неуважения по отношению к мусульманам.

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Елизавета Наумова
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