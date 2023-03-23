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17:19, 23 марта 2023Мир

Парламент Турции принял протокол о членстве Финляндии в НАТО

Парламентская комиссия Турции приняла протокол о членстве Финляндии в НАТО

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Парламентская комиссия Турции приняла протокол о членстве Финляндии в НАТО, сообщает TRT HABER.

«Мы решили начать процесс утверждения протокола о присоединении Финляндии к НАТО в нашем парламенте, исходя из важности решения наших проблем безопасности», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Уточняется, что протокол о вступлении Финляндии в НАТО представили президиуму Великого национального собрания страны. Спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп подписал законопроект, в котором говорится, что протокол утвержден.

Ранее власти Финляндии подписали закон о вступлении в состав НАТО. Отмечается, что 17 марта Турция начала процесс ратификации финской заявки отдельно от Швеции.

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Анастасия Заикина
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