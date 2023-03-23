В Финляндии подписан закон о вступлении в состав НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте подписал законы о вступлении в состав НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте подписал законы о вступлении в состав НАТО в ходе заседания правительства, тем самым закончив ратификацию инициативы Хельсинки. Об этом сообщает РИА Новости.

Документы под названиями «Предложение правительства об утверждении и вступлении в силу Североатлантического договора» и «Соглашение о статусе Организации Североатлантического договора, национальных представителей и международного персонала» вступят в силу в ближайшем времени.

Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. В июле того же года страны-члены Североатлантического альянса подписали протоколы о присоединении двух скандинавских стран. Однако частью альянса они смогут стать только после того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении. В настоящее время членство Финляндии и Швеции в альянсе не ратифицировали только Венгрия и Турция.

17 марта Турция начала процесс ратификации финской заявки. Уточнялось, что Турция намерена одобрить заявку Финляндии на членство в НАТО отдельно от Швеции.

