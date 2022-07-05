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Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО

Главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО
Пекка Хаависто и Анн Линде

Пекка Хаависто и Анн Линде. Фото: Anders Wiklund / TT News Agency / Reuters

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и послы 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении двух северных стран в Североатлантический альянс на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы официально подписываем протокол о вступлении и запускаем процедуру ратификации. Дверь НАТО открыта для всех европейских демократий. Это хороший день для Финляндии и Швеции и НАТО, мы станем сильнее с 32 странами-членами», — заявил, открывая церемонию, генсек НАТО Йенс Столтенберг.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Скандинавские страны еще весной выразили желание вступить в организацию, подав соответствующие заявления.

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Анжелика Бережная
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