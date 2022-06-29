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НАТО официально пригласили в альянс Финляндию и Швецию

Генсек Столтенберг: лидеры НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию в альянс

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу, сообщил генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в его аккаунте в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Лидеры приняли официальное решение пригласить Финляндию и Швецию. Во вторник вечером мы достигли соглашения с президентами Турции, Финляндии и премьером Швеции», — сказал генсек.

Турция была единственной из 30 стран НАТО, которая выступала против вступления Швеции и Финляндии. В первый день саммита альянса в Мадриде, 28 июня, сторонам все же удалось прийти к соглашению. Стокгольм и Хельсинки согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее структурами, а также отказались поддерживать движение проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Кроме того, в НАТО приняли новую стратегическую концепцию, где главной угрозой названа Россия. Согласно документу, главная цель Москвы — дестабилизировать страны на востоке и юге от стран-участников блока.

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Варвара Кошечкина
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