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НАТО приняла новую стратегическую концепцию

НАТО приняла новую стратегическую концепцию, где главной угрозой названа Россия

Фото: Nacho Doce / Reuters

Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде приняли новую стратегическую концепцию, где главной угрозой названа Россия. Стратегия опубликована на сайте альянса

«Российская Федерация является самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе. Она стремится установить сферы влияния и прямой контроль путем принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии», — сказано в документе.

Согласно новой концепции, цель России — дестабилизировать страны на востоке и юге от стран-участников блока. «На Крайнем Севере ее способность помешать подкреплениям союзников и свободе навигации через Северную Атлантику является стратегическим вызовом альянсу. Военное строительство Москвы, в том числе в регионах Балтийского, Черного и Средиземного морей, а также ее военная интеграция с Беларусью бросают вызов нашей безопасности и интересам», — считают в НАТО.

Ранее стало известно, что саммит НАТО, который проходит в Мадриде, призвал президента Украины Владимира Зеленского к военному решению конфликта на Украине. Об этой позиции Североатлантического альянса рассказал премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

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Анжелика Бережная
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