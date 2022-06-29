Саммит НАТО призвал Зеленского к военному решению конфликта на Украине

Премьер Бельгии Де Кроо заявил о призыве НАТО к Зеленскому решать конфликт военным путем

Саммит НАТО, который проходит в Мадриде, призвал президента Украины Владимира Зеленского к военному решению конфликта на Украине. Об этой позиции Североатлантического альянса рассказал премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, передает ТАСС.

Только военный путь

Глава бельгийского кабмина уточнил, что у лидеров блока была возможность переговорить с украинским главой государства, и подчеркнул, что страны НАТО продолжат помогать Киеву в текущем конфликте.

Очень важно продолжать говорить с ним, подчеркивая, что война может быть выиграна только на поле боя, и мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины, чтобы они выиграли на поле боя Александер Де Кроо премьер-министр Бельгии

Россию назовут главной угрозой НАТО

На фоне спецоперации России на Украине Североатлантический альянс решил назвать Москву своей главной угрозой. Об этом заявил председатель правительства Испании Педро Санчес, передает ТАСС.

«Если мы посмотрим назад, в 2010 год, на стратегическую концепцию прошлого десятилетия, которая была одобрена в Лиссабоне, она называла Россию стратегическим партнером», — напомнил политик и рассказал, что мадридская стратегическая концепция обозначит Россию как главную угрозу для союзников.

Подобное намерение НАТО подтвердил и генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг. «Новая стратегическая концепция назовет Россию главной угрозой безопасности альянса», — сказал он.

НАТО разместит оружие у границ с Россией

Столтенберг также раскрыл сроки увеличения числа сил реагирования НАТО. По его словам, контингент будет наращен с 40 до 300 тысяч к 2023 году.

«Что касается повышения готовности сил, то я ожидаю реализации в следующем году. Мы примем решение сейчас, начнем его реализацию, силы будут готовы, по плану, в следующем году», — уточнил генсек.

Секретарь добавил, что процесс подразумевает размещение на границе с Россией тяжелой техники и вооружений и распределение сил НАТО для защиты конкретных участков восточного фланга, которые останутся в своих странах.

Столтенберг подчеркнул, что лидеры НАТО на саммите в Мадриде подтвердят приверженность повышению расходов на оборону.

Мы подтвердим нашу приверженность и проанализируем огромный прогресс, которого страны НАТО добились в повышении оборонных расходов Йенс Столтенберг генеральный секретарь НАТО

Дипломатическое решение

Сейчас НАТО настаивает на военном решении украинского кризиса, однако еще 25 июня Столтенберг заявлял, что конфликт на Украине, вероятнее всего, будет разрешен путем дипломатии. «Скорее всего, эта война закончится за столом переговоров», — предрек он.

Генсек отмечал, что лучший способ помочь Украине «оставаться суверенной и независимой европейской нацией» — оказывать мощную военную и экономическую поддержку и продвигать жесткие санкции против России. При этом он подчеркивал, что «между НАТО и Россией нет тотальной войны».

Специальная военная операция России на Украине

Отношения между Россией и НАТО обострились после объявления специальной военной операции Москвы на Украине. Она началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал главными целями операции денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь республикам Донбасса.

После этого страны НАТО начали активно поставлять вооружение Киеву. При этом Столтенберг признал, что страны Североатлантического альянса значительно нарастили поставки оружия Украине еще до начала спецоперации.