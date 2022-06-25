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Генсек НАТО предрек решение украинского конфликта за столом переговоров

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что конфликт на Украине решится за столом переговоров

Фото: Yves Herman / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине, вероятнее всего, будет разрешен путем дипломатии. Об этом сообщает РИА Новости

«Скорее всего, эта война закончится за столом переговоров», — выразил мнение он.

По его словам, лучший способ помочь Украине «оставаться суверенной и независимой европейской нацией» — оказывать мощную военную и экономическую поддержку и продвигать жесткие санкции против России.

«Мы помогаем им, потому что они просят об этом», — добавил генсек альянса. При этом Столтенберг подчеркнул, что «между НАТО и Россией нет тотальной войны».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что с учетом рисков эскалации кризиса на Украине и непредсказуемости на мировой арене главный приоритет Москвы— предотвратить ядерный конфликт. По словам дипломата, очень важна становится работа по обеспечению стратегической стабильности, контроля над вооружениями и нераспространению оружия массового уничтожения.

Ударная волна


Марина Совина
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