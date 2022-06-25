Генсек НАТО предрек решение украинского конфликта за столом переговоров

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что конфликт на Украине решится за столом переговоров

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине, вероятнее всего, будет разрешен путем дипломатии. Об этом сообщает РИА Новости

«Скорее всего, эта война закончится за столом переговоров», — выразил мнение он.

По его словам, лучший способ помочь Украине «оставаться суверенной и независимой европейской нацией» — оказывать мощную военную и экономическую поддержку и продвигать жесткие санкции против России.

«Мы помогаем им, потому что они просят об этом», — добавил генсек альянса. При этом Столтенберг подчеркнул, что «между НАТО и Россией нет тотальной войны».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что с учетом рисков эскалации кризиса на Украине и непредсказуемости на мировой арене главный приоритет Москвы— предотвратить ядерный конфликт. По словам дипломата, очень важна становится работа по обеспечению стратегической стабильности, контроля над вооружениями и нераспространению оружия массового уничтожения.

Ударная волна



