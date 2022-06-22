МИД назвал главным приоритетом России предотвращение ядерного конфликта

Замглавы МИД Рябков назвал главным приоритетом России предотвращение ядерного конфликта

С учетом рисков эскалации кризиса на Украине и непредсказуемости на мировой арене, главный приоритет России — предотвратить ядерный конфликт, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова приводит РИА Новости.

«С учетом рисков дальнейшей эскалации украинского кризиса и общей непредсказуемости развития международной обстановки, безусловным приоритетом российской дипломатии становится предотвращение прямого конфликта между ядерными державами, поддержание диалога по деконфликтингу», — сказал он в ходе встречи в рамках Международной летней школы ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности.

По словам дипломата, очень важна становится работа по обеспечению стратегической стабильности, контроля над вооружениями и нераспространение оружия массового уничтожения.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что невообразимая ранее перспектива ядерного конфликта вернулась в область возможного. Он напомнил, что это оружие гарантирует «разрушение, смерть и бесконечное балансирование на грани конфликта».

15 июня Рябков указал, что Россия отрицает возможность применения ядерного оружия на Украине. Он выразил надежду на то, что «остатки здравого смысла» позволят Западу воздержаться от принятия таких решений. По словам дипломата, обратного пути в случае применения ядерного оружия уже не будет.