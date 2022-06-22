Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МИД назвал главным приоритетом России предотвращение ядерного конфликта

Замглавы МИД Рябков назвал главным приоритетом России предотвращение ядерного конфликта

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

С учетом рисков эскалации кризиса на Украине и непредсказуемости на мировой арене, главный приоритет России — предотвратить ядерный конфликт, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова приводит РИА Новости.

«С учетом рисков дальнейшей эскалации украинского кризиса и общей непредсказуемости развития международной обстановки, безусловным приоритетом российской дипломатии становится предотвращение прямого конфликта между ядерными державами, поддержание диалога по деконфликтингу», — сказал он в ходе встречи в рамках Международной летней школы ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности.

По словам дипломата, очень важна становится работа по обеспечению стратегической стабильности, контроля над вооружениями и нераспространение оружия массового уничтожения.

Материалы по теме:
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
26 мая 2022
«Они хотят победить» США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
«Они хотят победить»США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
13 июня 2022

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что невообразимая ранее перспектива ядерного конфликта вернулась в область возможного. Он напомнил, что это оружие гарантирует «разрушение, смерть и бесконечное балансирование на грани конфликта».

15 июня Рябков указал, что Россия отрицает возможность применения ядерного оружия на Украине. Он выразил надежду на то, что «остатки здравого смысла» позволят Западу воздержаться от принятия таких решений. По словам дипломата, обратного пути в случае применения ядерного оружия уже не будет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Умер певец Пьер Нарцисс
Гузеева прокомментировала блокировку «Давай поженимся!» на YouTube
Захарова уличила США и Великобританию в изничтожении Ассанжа
Индия собралась противостоять желанию Китая строить антиамериканский миропорядок
Российские банки попросили ЦБ вернуть им замороженные из-за санкций евро
Россиянина осудили за призывы в СИЗО вступить в «Правый сектор»
Захарова описала российский ответ на ограничение Литвой транзита в Калининград
Российский врач назвал пересадку зубов новым трендом
Посольство США в Москве «переехало» на площадь Донецкой Народной Республики
Российская промышленность утратила оптимизм
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.