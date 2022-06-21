Генсек ООН оценил перспективу ядерного конфликта

Генсек ООН заявил, что перспектива ядерного конфликта вернулась в область возможного

Невообразимая ранее перспектива ядерного конфликта вернулась в область возможного. Так оценил эту возможность генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш на открытии первой встречи государств-участников соглашения о запрете ядерного оружия, передает ТАСС.

По словам генсека, ядерные вооружения предлагают ложные обещания безопасности и сдерживания. Он подчеркнул, что это оружие гарантирует «разрушение, смерть и бесконечное балансирование на грани конфликта».

«Сегодня ужасающие уроки Хиросимы и Нагасаки исчезают из памяти. Когда-то невообразимая перспектива ядерного конфликта вернулась в область возможного», — заключил Гуттериш.

Ранее командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Германии генерал Инго Герхартц заявил, что НАТО должно готовиться к тому, что альянсу придется применить ядерное оружие против России. Он добавил, что для надежного сдерживания альянсу нужны как средства поражения, так и политическая воля.