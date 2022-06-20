НАТО призвали готовиться к применению ядерного оружия против России

Генерал ВВС ФРГ Герхартц призвал НАТО готовиться применить ядерное оружие против России

НАТО должно готовиться к тому, что альянсу придется применить ядерное оружие против России. С таким призывом выступил командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Германии генерал Инго Герхартц на международном симпозиуме морских держав Seapowers в городе Киль, передает издание Bild.

«НАТО необходимо заблаговременно готовиться к применению ядерного оружия, поскольку чрезвычайная ситуация может возникнуть в любой момент. Для надежного сдерживания нам нужны как средства поражения, так и политическая воля, чтобы реализовать ядерное сдерживание, если это необходимо», — заявил немецкий генерал.

Ранее экс-министр иностранных дел Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Россия якобы нарушила положения Будапештского меморандума, поэтому западные страны имеют право передать Украине ядерное оружие.

7 июня помощник генерального секретаря НАТО Камиль Гран заявил, что НАТО отказывается предоставить России гарантии неразмещения ядерного оружия в Швеции и Финляндии в случае их вступления в альянс.