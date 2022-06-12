В Польше призвали передать Украине ядерное оружие

Депутат Европарламента Сикорский заявил о праве Европы передать Украине ядерное оружие

Россия якобы нарушила положения Будапештского меморандума, поэтому западные страны имеют право передать Украине ядерное оружие, заявил экс-министр иностранных дел Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский в эфире телеканала «Эспрессо ТВ».

По словам Сикорского, Киев «отдал свой ядерный потенциал» после подписания меморандума в 1994 году.

«Сегодня россияне и некоторые еще говорят, что это не были гарантии [ее независимости], но все тогда понимали, что Украина в обмен на это будет независимой страной в границах, установленных со времен СССР. Но так как Россия нарушила этот Будапештский меморандум, то, я считаю, мы как Запад имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки. Так, чтобы она могла защитить свою независимость», — призвал польский депутат.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 году Россией, Великобританией, США и Украиной. Он гарантировал Киеву безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нарушении порядка 400 международных договоров с 2014 года, включая вышеупомянутый меморандум.

В феврале Зеленский заявлял, что намерен инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума. Если саммит стран-участниц договора не состоится или не предоставит Украине гарантий безопасности, то Киев признает документ недействительным.