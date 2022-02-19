Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский не исключил пересмотр отказа Украины от ядерного оружия

Президент Зеленский в Мюнхене не исключил пересмотр отказа Украины от ядерного оружия

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума. Об этом сообщается в выступлении, которое транслировалось офисом главы государства в Facebook.

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский обнародовал планы, связанные с пересмотром отказа Украины от ядерного оружия.

По словам Зеленского, если саммит стран-участниц Будапештского меморандума не состоится или не предоставит Украине гарантий безопасности, то Киев признает документ недействительным.

«Созвать консультации поручено МИД. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей Украины, то мы имеем полное право считать, что Будапештский меморандум не работает», — отметил Зеленский.

Будапештский меморандум подразумевает гарантии безопасности и территориальной целостности Украины. В свою очередь, Киев гарантирует отказ от ядерного оружия. Документ был подписан Россией, США и Британией 5 декабря 1994 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
ФСБ подтвердила попадание снарядов на территорию России
Глава МВД Украины попал под обстрел на Донбассе
Певица Ольга Серябкина заступилась за «Большую глину» в центре Москвы
Захарова ответила Зеленскому на слова об обстрелах на Донбассе
Зеленский не исключил пересмотр отказа Украины от ядерного оружия
Захарова отреагировала на слова канцлера Германии про геноцид в Донбассе
Россияне предложили отправлять роботов-доставщиков за пивом
В Госдуме пообещали защитить Донбасс от Украины
Зеленский увидел провокацию во взрывах снарядов в Ростовской области
Дочь Кадырова получила должность в секретариате главы Чечни
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.