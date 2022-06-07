В НАТО отказались от гарантий неразмещения ядерного оружия в Швеции и Финляндии

НАТО заявило об отказе дать гарантии неразмещения ядерного оружия в Швеции и Финляндии

НАТО отказывается давать России гарантии неразмещения ядерного оружия в Швеции и Финляндии в случае их вступления в альянс. Об этом заявил помощник генерального секретаря альянса Камиль Гран, передает RTS.

«Каждое государство обладает в ядерной сфере свободой принимать или не принимать оружие. Речь не идет о том, чтобы устанавливать ограничения», — сказал он.

Гран также выразил надежду, что разногласия между Турцией, Швецией и Финляндией будут улажены к саммиту. «У НАТО есть свой способ решения проблемы терроризма. Турки предъявляют к Финляндии больше политических требований», — указал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позиция страны по расширению НАТО и вступлению в альянс Швеции и Финляндии не изменится без выполнения требований Анкары. По его словам, для членства в Североатлантическом блоке страны должны прекратить поддерживать терроризм, снять санкции с Турции, а также показать союзническую солидарность.