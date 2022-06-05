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Эрдоган заявил о неизменной позиции по расширению НАТО

Эрдоган завяил о неизменности позиции по расширению НАТО без выполнения требований Анкары

Фото: Florion Goga / Reuters

Позиция Турции по расширению НАТО и вступлению в альянс Швеции и Финляндии не изменится без выполнения требований Анкары. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«Пока наши ожидания не оправдаются, мы не изменим нашу позицию», — заключил глава государства на съезде правящей Партии справедливости и развития.

3 июня турецкий лидер выдвинул указанные требования. По его словам, для членства в Североатлантическом блоке страны должны прекратить поддерживать терроризм, снять санкции с Турции, а также показать союзническую солидарность.

Эрдоган еще 16 мая заявлял, что не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО, и попросил руководство этих стран не обижаться на него.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Позже стало известно, что две североевропейские страны также примут участие в саммите блока в Мадриде в конце июня.

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Варвара Кошечкина
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