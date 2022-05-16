Эрдоган отказался одобрять членство Швеции и Финляндии в НАТО

Эрдоган не одобрил членство Швеции и Финляндии в НАТО, но попросил их не обижаться

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО, и попросил руководство стран не обижаться на него. Цитату приводит Reuters.

Лидер страны добавил, что делегации из Стокгольма и Осло приедут в Анкару в понедельник, хотя, по его мнению, «они не должны утруждаться этим, если собираются уговаривать» Турцию согласиться с их членством в альянсе. Кроме того, турецкие власти не могут согласиться на принятие в альянс тех стран, которые ввели против нее санкции, пояснил политик.

«Мы не можем сказать "да". Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов», — сказал Эрдоган, комментируя свой отказ. Президент имеет в виду информацию о том, что власти Финляндии и Швеции якобы предоставляют убежище членам группировок, которые Турция считает террористическими. Так, 14 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Осло и Стокгольм укрывают у себя боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) (ее Анкара считает экстремистской группировкой).

