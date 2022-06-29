Генсек НАТО раскрыл сроки увеличения сил реагирования альянса

Генсек НАТО: увеличение сил реагирования альянса с 40 до 300 тысяч произойдет к 2023 году

Увеличение числа сил реагирования Североатлантического альянса с 40 до 300 тысяч произойдет к 2023 году. Сроки раскрыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Что касается повышения готовности сил, то я ожидаю реализации в следующем году. Мы примем решение сейчас, начнем его реализацию, силы будут готовы, по плану в следующем году», — уточнил генсек.

Столтенберг подчеркнул, что лидеры НАТО на саммите в Мадриде подтвердят приверженность повышению расходов на оборону. По его словам, альянс примет новую стратегическую концепцию, которая станет основой для строительства его будущего.

Генсек напомнил, что прошлая Стратегическая концепция была принята в 2010 году и в ней Россия была названа стратегическим партнером НАТО. «Новая Стратегическая концепция назовет Россию главной угрозой безопасности альянса», — рассказал он.

Ранее стало известно о планах НАТО отметить связи Москвы и Пекина в новой стратегической концепции альянса. Отмечалось, что документ раскроет опасения альянса в отношении Китая по кибербезопасности, дезинформации, контролю над критической инфраструктурой и соблюдением международного порядка.