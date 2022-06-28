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НАТО в новой концепции отметит связи Китая с Россией

НАТО в новой концепции назовет Китай «систематическим вызовом» и отметит связи с Россией

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Источник агентства Bloomberg сообщил о планах НАТО отметить связи Москвы и Пекина в новой стратегической концепции альянса.

«НАТО намерено назвать Китай "систематическим вызовом", когда представит новые указания по политике на этой неделе, в то же время также подчеркнет углубляющееся сотрудничество Пекина с Россией», — говорится в материале.

Документ раскроет опасения альянса в отношении Китая в областях кибербезопасности, дезинформации, контроля над критической инфраструктурой и соблюдением международного порядка. Предыдущая версия концепции альянса, принятая в 2010 году, описывала Россию как партнера НАТО, напомнил автор статьи.

Ранее власти Польши призвали НАТО признать Россию врагом на саммите, который пройдет в Мадриде 28-30 июня. «Сам по себе саммит НАТО — это элемент определенного процесса, но он должен ответить на основные вопросы. Прежде всего, однозначно — и это то, чего мы ждем — определить Россию в качестве врага», — заявил глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох.

Йенс Столтенберг заявил, что на данный момент широкий диалог НАТО и России невозможен. «Наша новая концепция приведет нас к эре стратегической конкуренции. Она ясно покажет, что альянс воспринимает Россию как самую значительную и прямую угрозу нашей безопасности», — рассказал он.

Ударная волна
Марина Совина
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