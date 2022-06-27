Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Польша призвала НАТО признать Россию врагом

Глава Бюро нацбезопасности Польши Солох понадеялся, что саммит НАТО признает Россию врагом

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Власти Польши ожидают, что НАТО признает Россию врагом на саммите, который пройдет в Мадриде 28-30 июня. К этому призвал Североатлантический альянс глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох, передает ТАСС.

«Сам по себе саммит НАТО — это элемент определенного процесса, но он должен ответить на основные вопросы. Прежде всего, однозначно, и это то, чего мы ждем, определить Россию в качестве врага», — уточнил политик. Он также понадеялся, что в новой стратегической концепции альянса будет представлена некая рекомендация по обороне и сдерживанию.

Солох отметил, что Варшава ожидает немедленного реагирования НАТО на любое вторжение на территорию стран блока. В частности, польская сторона рассчитывает, что на саммите примут решение об увеличении военного присутствия на восточном фланге альянса.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о завершении освобождения территории республики
В России появилась новая награда для участников спецоперации
Криса Эванса предложили на роль Росомахи
Александр Розенбаум высказался об уехавших из России звездах шоу-бизнеса
Польша призвала НАТО признать Россию врагом
В России назвали условие создания новой валюты для Москвы и партнеров
В Литве прокомментировали атаку на сайты госорганов
ДНР заявила о переговорах с несколькими странами по признанию республики
Британия откажется от перспективного беспилотника
Ветеринар назвал способ помочь собакам пережить жару
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.