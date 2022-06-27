Польша призвала НАТО признать Россию врагом

Глава Бюро нацбезопасности Польши Солох понадеялся, что саммит НАТО признает Россию врагом

Власти Польши ожидают, что НАТО признает Россию врагом на саммите, который пройдет в Мадриде 28-30 июня. К этому призвал Североатлантический альянс глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох, передает ТАСС.

«Сам по себе саммит НАТО — это элемент определенного процесса, но он должен ответить на основные вопросы. Прежде всего, однозначно, и это то, чего мы ждем, определить Россию в качестве врага», — уточнил политик. Он также понадеялся, что в новой стратегической концепции альянса будет представлена некая рекомендация по обороне и сдерживанию.

Солох отметил, что Варшава ожидает немедленного реагирования НАТО на любое вторжение на территорию стран блока. В частности, польская сторона рассчитывает, что на саммите примут решение об увеличении военного присутствия на восточном фланге альянса.