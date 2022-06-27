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Генсек НАТО оценил возможность широкого диалога с Россией

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что широкий диалог России и альянса невозможен

Фото: Johanna Geron / Reuters

На данный момент широкий диалог НАТО и России невозможен. Так оценил эту возможность генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Наша новая концепция приведет нас к эре стратегической конкуренции. Она ясно покажет, что альянс воспринимает Россию как самую значительную и прямую угрозу нашей безопасности», — рассказал генсек. По его словам, Москва ушла от партнерства и диалога, которые альянс пытался установить многие годы.

При этом Столтенберг напомнил о важности сохранять возможности для контактов по ряду вопросов. «Но необходимо все еще иметь линии коммуникации, чтобы предотвратить инциденты, и, надеюсь, на некотором этапе взаимодействовать по вопросу контроля над вооружениями», — заключил он.

Ранее генсек заявил, что на саммите НАТО, который пройдет в Мадриде 28-30 июня, будут приняты ключевые решения для усиления коллективной безопасности и радикального улучшения обороны альянса на востоке. По его словам, новая стратегическая концепция сместит акцент со сдерживания любого вторжения на полную защиту союзных территорий.

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Виктория Кондратьева
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