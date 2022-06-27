Генсек НАТО заявил о радикальном улучшении обороны альянса на востоке

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс защитит страны Балтии от внешних угроз

На саммите НАТО в Мадриде будут приняты ключевые решения для усиления коллективной безопасности и радикального улучшения обороны альянса на востоке. Об этом в интервью Financial Times заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По словам главы альянса, новая стратегическая концепция сместит акцент со сдерживания любого вторжения на полную защиту союзных территорий и позволит согласовать значительно расширенный план защиты восточных членов блока в ответ на российскую угрозу. Столтенберг подчеркнул, что НАТО защитит страны Балтии от внешних угроз.

«Мы никогда не делимся подробностями оперативных планов, но могу заверить, что мы смогли защитить страны, граничащие с Россией, на протяжении десятилетий, корректируя свое присутствие в свете оценки угрозы. Мы делали это раньше и будем делать это снова», — сказал он.