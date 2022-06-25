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Столтенберг заверил в исторической значимости саммита в Мадриде

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что саммит в Мадриде станет историческим

Фото: Yves Herman / Reuters

Саммит НАТО в Мадриде, который пройдет 28–30 июня в Мадриде, станет историческим. В такой значимости события заверил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Pais.

«Это будет исторический саммит по многим причинам. Он будет историческим, во-первых, потому что встреча 30 союзников пройдет в разгар самого большого кризиса безопасности в Европе со времен окончания Второй мировой войны», — объяснил генеральный секретарь.

Во-вторых, историческая значимость саммита, по его мнению, будет заключаться в принятии ряда важных решений, в том числе по поводу крупнейшей трансформации коллективной обороны НАТО со времен окончания холодной войны. Кроме обсуждения ситуации на Украине, на саммите планируют затронуть тему терроризма и нестабильности на севере Африки и в регионе Сахель, обсудят укрепление усилий по сотрудничеству с южными странами и согласуют новый пакет помощи Мавритании.

Ранее Столтенберг заявил, что государства-члены НАТО во время саммита альянса в Мадриде согласуют полный пакет помощи Украине.

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Никита Абрамов
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